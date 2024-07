Akira Toriyama confessou há anos qual foi seu arco favorito de Dragon Ball para desenhar

Dragon Ball tem 40 anos de existência. Ao longo desse tempo, é normal encontrar que a série passou por várias fases. Os primeiros arcos eram um pouco infantis e as coisas foram se intensificando à medida que o tempo passava e o público ia se apegando a Goku, Bulma e o resto dos personagens.

Akira Toriyama, como todo escritor ou ilustrador de obras de animé, tem seu arco favorito de todos os que escreveu e o confessou há muitos anos, em uma entrevista que deu para meios de comunicação do Japão.

De acordo com uma resenha do Screen Rant, Akira Toriyama escolhe justamente como seu arco favorito o momento em que as coisas ficaram realmente sérias: o arco do Rei Demônio Piccolo, que é o penúltimo da primeira parte de Dragon Ball.

Até a chegada desse arco, as histórias de Dragon Ball vinham sendo mais infantis e contos de fadas do que qualquer outra coisa. A saga do Rei Demônio começa logo após o final do Torneio de Artes Marciais, no qual Goku demonstra ser mais forte que seu mestre, o Mestre Kame, a quem ele derrota enquanto este competia como Jackie Chun.

Krilin DBZ

Goku perde a final contra Ten Shin Han e posteriormente ao evento todos vão comemorar em um restaurante. Kuririn se atrasa e é morto por Tambourine, um dos capangas do Rei Demônio Piccolo ou Piccolo Daimaku.

Piccolo Daimaku DBZ

É aqui onde nossos heróis enfrentam pela primeira vez à própria representação do mal. “Com todos os vilões até então, sempre havia algo agradável neles. Então, o Rei Demônio Piccolo nasceu quando tentei criar um tipo verdadeiramente malvado. Esse período foi o mais interessante de desenhar”, disse Akira Toriyama sobre o arco em que Goku alcança um poder surpreendente.