Dragon Ball Z: Goku teria tido um estilo de luta diferente segundo estes esboços originais

Goku é um dos lendários guerreiros do Universo 7 de Dragon Ball. Vimos ele desde pequeno em sua formação como lutador de artes marciais, treinando com o Mestre Kame, o Mestre Karin, Kami Sama, Kaio Sama e agora com Bills e Whis.

Desde pequeno, ele marcou um estilo inigualável e inicialmente carregava o bastão sagrado que usava como arma para derrotar seus rivais mais ferrenhos.

No entanto, com o passar do tempo, ele começou a dedicar mais esforço aos seus punhos e chutes, deixando para trás o uso de artefatos externos durante uma luta.

Embora a realidade seja que esse não parecia ser o plano original de Akira Toriyama, quando fez Goku crescer para se tornar um homem.

O mangaka japonês teria mudado completamente o estilo de luta de Kakaroto se esses esboços fossem aprovados na sala de edição da revista Shueisha.

Esboços de Akira Toriyama que circulam pelas redes há algum tempo mostram que Goku ia carregar o bastão do Mestre Kame.

O que teria acontecido se o saiyajin criado na Terra usasse esse artefato para enfrentar Vegeta, Raditz, Nappa ou Freezer? Nunca saberemos, mas podemos imaginar observando o desenho.

Goku esboço Akira Toriyama

Por que esta versão do Goku não foi usada em Dragon Ball?

Ninguém sabe por que não foi usado no final. Fazendo uma análise, poderíamos dizer que, naquela época, Goku estava longe de alcançar o nível de Roshi, não em poder, mas em sabedoria e experiência em combates.

De acordo com o que acontece em Dragon Ball Z, durante o último arco da série, Goku atinge este nível cinco anos após os Guerreiros Z derrotarem Majin Buu. Na verdade, o saiyajin criado na Terra leva Ub para treiná-lo em sua aldeia depois que ele aparece no Torneio de Artes Marciais.

É aqui onde faria mais sentido Goku ter o bastão do Mestre Kame, mas sabemos que o personagem segue outro estilo e ainda não está pronto para treinar novos guerreiros, pelo menos não sem tentar aumentar seu próprio poder ao mesmo tempo.