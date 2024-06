Como seriam os Guerreiros Z se o ilustrador de Dragon Ball fosse Matt Groening de Os Simpsons

Dragon Ball e Os Simpsons são séries icônicas da história do entretenimento. Matt Groening e Akira Toriyama são lendas no mundo das aventuras animadas que surgiram entre as décadas de 80 e 90. Eles nunca trabalharam juntos, mas a notoriedade de ambos faz com que os fãs criem seu próprio multiverso, no qual os personagens combinam estilos para nos presentear com essa incrível arte de fã.

ANÚNCIO

A equipe do Sensa Cine destaca em uma resenha o impressionante trabalho de uma conta do Instagram chamada The AI Dreams. Pelo nome, já sabemos que ela utiliza inteligência artificial para criar ilustrações inéditas no mundo dos quadrinhos ou do anime.

Assim nascem essas versões de personagens de Dragon Ball ilustrados no estilo de Os Simpsons. Goku em Super Saiyajin 3, Krilin, Vegeta, Majin Buu, Trunks do Futuro, Cell, Yamcha, Freeza, Whis, Broly, Piccolo, os Androides da Patrulha Vermelha, Bulma e até Milk fazem parte deste multiverso que não vimos chegar.

Combinar os personagens dessas duas séries implica em um caos no multiverso que nem o Homem-Aranha ou o Doutor Estranho poderiam consertar. O Majin Buu Homer é realmente assustador de se ver enfrentando um Gohan Super Saiyajin Bart.

Dragon Ball x Los Simpson: The Ai Dreams Crossover

Dragon Ball x Los Simpson: The Ai Dreams Crossover

Dragon Ball x Los Simpson: The Ai Dreams Crossover

O nome desta conta nos faz ver que eles claramente usam inteligência artificial para alcançar esses brutais designs de histórias que certamente assistiríamos hipnotizados.