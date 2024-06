As novas Air Jordan 1 High ‘First in Flight’ são uma homenagem aos pioneiros do voo

Originalmente desenhado para Michael Jordan en 1985, o Air Jordan 1 High rapidamente conquistou um lugar na história dos tênis. Caracterizado por sua silhueta alta e a icônica combinação de cores vermelho e preto, que desafiou as regras da NBA e capturou a atenção mundial, esses tênis se tornaram um clássico do calçado esportivo e continuam sendo relançados com diferentes designs até hoje.

Nesse contexto, o próximo lançamento das Air Jordan 1 High será o “First in Flight”, projetado como um tributo aos famosos irmãos Wright (os estadunidenses desconsideram o Santos Dummont) e Michael Jordan, que conseguiram voar em seus respectivos campos.

Orville Wright e seu irmão Wilbur Biblioteca dos EUA

Assim serão as Air Jordan 1 High "First in Flight"

O que têm em comum os pioneiros da aviação americanos mais conhecidos como os irmãos Wright e a estrela da NBA, Michael Jordan? Parece uma mistura estranha, mas a verdade é que a resposta é mais simples do que parece. E é que todas essas figuras coincidem em um mesmo lugar: Carolina do Norte.

Os irmãos Wright protagonizaram o primeiro voo bem-sucedido em 1903 em Kitty Hawk, Carolina do Norte, enquanto Michael Jordan começou sua carreira profissional na Universidade da Carolina do Norte, depois de ganhar uma bolsa para jogar basquete na temporada 1981-82.

Desta forma, as novas Air Jordan 1 High "First in Flight" são apresentadas em couro de alta qualidade, com uma paleta de cores que combina o branco com dois tons de azul. O azul celeste "UNC" enfeita o Swoosh e as sobreposições frontais, enquanto um azul marinho mais escuro domina as áreas do calcanhar e do tornozelo. E, é claro, neste caso o icônico logo das asas da Jordan está em dourado.

O lançamento está agendado para 6 de julho no site da Nike e também estará disponível em lojas selecionadas. O preço de venda é esperado para ser em torno de US$ 180.