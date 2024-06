O brutal cosplay de Tanjiro emula a Respiração Solar do herói de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

As primeiras temporadas de Demon Slayer ou Kimetsu No Yaiba nos mostraram um Tanjiro que tinha um enorme potencial, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer para enfrentar o complexo mundo dos caçadores de demônios.

A Respiração da Água, técnica que aplicava à sua espada, tornava-o um guerreiro letal quando enfrentava os primeiros demônios, que, comparados com as coisas que vimos nas temporadas seguintes, são uns fracos.

O protagonista e sua intensa busca por devolver Nezuko, sua irmã, ao seu estado natural humano, o levaram por um caminho de aumentos impressionantes de poder, nos quais ele chegou a dominar técnicas brutais como a Respiração Solar.

A espada de Nichirin se acende em fogo e adquire um aspecto surpreendente que deixa todos os fãs sem palavras.

Todas essas características foram emuladas por um cosplayer que fez um trabalho espetacular, que facilmente podemos qualificar como épico por todos os elementos presentes na interpretação.

Para começar, o modelo veste o traje característico do personagem, com seu quimono xadrez verde e preto. O penteado típico do personagem combina com a cicatriz e com os brincos Hanafuda de Tanjiro.

Ele também carrega o suporte de espadas em sua cintura e, por último, segura a espada acesa em chamas para dar um toque especial e brutal ao cosplay.

A cereja do bolo é que o cosplayer leva seu trabalho para um ambiente florestal como todos os cenários que aparecem em Demon Slayer.