Dragon Ball Z: 5 curiosidades da Sala do Tempo no Templo de Kami Sama

Casa do Tempo

O Quarto do Tempo aparece desde a primeira parte de Dragon Ball, quando Goku vai treinar pela primeira vez no Templo de Kami Sama. O então pequeno guerreiro entra de mãos dadas com Mr. Popo e só conseguiu suportar um mês lá dentro.

No entanto, é em Dragon Ball Z que é mais utilizado, já que Goku, Gohan, Vegeta, Trunks do Futuro, Piccolo e Ten Shin Han entram durante o arco de Cell e os Androides da Patrulha Vermelha.

O lugar é cheio de mistérios além de ser espetacular, por isso vamos te contar cinco curiosidades deste lugar do universo Dragon Ball que você provavelmente não conhecia.

Gohan DBZ

A Sala do Tempo em Dragon Ball