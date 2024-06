Dragon Ball Sparking! ZERO lança novo trailer e revela 12 novos personagens

Foram revelados os preços do jogo, a data de lançamento e vários aspectos da jogabilidade, então Dragon Ball Sparking! ZERO só tem que começar a mostrar, pouco a pouco, todos os personagens daqui até a sua estreia em 11 de outubro.

ANÚNCIO

É por isso que, em 26 de junho, a Bandai Namco lançou um novo trailer que revela 12 novos personagens que farão parte do Budokai Tenkaichi.

Neste novo avanço de Dragon Ball, rostos familiares reaparecem, como Vegeto, Goku e Trunks do Futuro, mas com versões que trazem uma nova dimensão aos personagens. O Vegeto que vemos aqui é o poderoso Super Saiyajin, o Trunks do Futuro é o de Dragon Ball Super, e o Goku é o que alcança o incrível Ultra Instinto no Torneio do Poder. Este torneio, cuja arena é mostrada no teaser, foi o grande clímax que encerrou o anime em 2018.

Além dessas novas versões dos personagens principais, o universo de Dragon Ball se expande ainda mais com a introdução oficial de outros membros da franquia, incluindo:

Senhor Satã, o carismático campeão do torneio mundial

Spopovich, o brutal guerreiro manipulado por Babidi

Dábura, o rei demônio e braço direito de Babidi

Ribrianne, a guerreira do Universo 2 com seu amor poderoso

Roasie, a companheira de Ribrianne

Jiren, o imbatível guerreiro do Universo 11

Goku Black, a versão maléfica de Goku

Yajirobe, o habilidoso espadachim

Anilaza, o gigantesco guerreiro de fusão do Universo 3

História dos jogos de Dragon Ball

Os jogos de videogame de Dragon Ball têm sido uma parte essencial da experiência dos fãs da franquia ao longo dos anos. Desde os primeiros lançamentos em consoles clássicos até os títulos mais recentes para plataformas modernas, esses jogos permitem que os jogadores se imerjam no universo criado por Akira Toriyama. Através de combates intensos, histórias épicas e uma fidelidade visual impressionante, os jogos de Dragon Ball capturam a essência da série animada, proporcionando horas de entretenimento.

Um dos primeiros grandes sucessos foi “Dragon Ball Z: Budokai”, lançado no início dos anos 2000. Este jogo de luta apresentou uma ampla gama de personagens e recriou algumas das batalhas mais icônicas da série. Com mecânicas de combate acessíveis e gráficos que refletiam fielmente o estilo do anime, “Budokai” rapidamente se tornou um favorito entre os fãs. Seu sucesso levou a várias sequências, cada uma melhorando e expandindo o que o original havia estabelecido.

Outro marco na história dos jogos de Dragon Ball é a série “Dragon Ball Xenoverse”. Introduzindo elementos de RPG, “Xenoverse” permitiu aos jogadores criar seus próprios personagens e embarcar em uma jornada que influenciava diretamente a linha do tempo do universo Dragon Ball. Com uma narrativa única e a possibilidade de interagir com personagens clássicos de maneiras inéditas, “Xenoverse” trouxe uma nova dimensão à experiência de jogo, encantando tanto fãs antigos quanto novos.

Mais recentemente, “Dragon Ball FighterZ” revolucionou o gênero de jogos de luta com seu visual deslumbrante e jogabilidade técnica. Desenvolvido pela Arc System Works, este título recebeu aclamação crítica por sua fidelidade ao material original e pela profundidade de suas mecânicas de combate. “FighterZ” se destacou em torneios de eSports e consolidou Dragon Ball como uma presença significativa no cenário competitivo de jogos de luta. A franquia continua a evoluir com lançamentos como “Dragon Ball Sparking! ZERO”, prometendo manter os fãs empolgados e envolvidos com novas histórias e batalhas épicas.