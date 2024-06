Anilaza, o poderoso guerreiro apresentado em Dragon Ball Sparking! ZERO

Na tarde-noite deste 26 de junho, foi lançado um novo teaser de Dragon Ball Sparking! ZERO. A Bandai Namco publicou o trailer em seu canal do YouTube, apresentando 12 novos personagens para o jogo que será lançado em outubro deste ano, em comemoração ao 40º aniversário do mangá de Akira Toriyama.

Nesta nova apresentação, há rostos que já tínhamos visto, como o de Vegeto, Goku ou Trunks do Futuro. No entanto, estes são novos personagens, independentes dos que já tínhamos visto anteriormente.

Por exemplo, o Vegito que aparece aqui é o Super Saiyajin, o Trunks do Futuro é o de Dragon Ball Super e o Goku é o que faz o Ultra Instinto do Torneio do Poder. Além disso, no teaser é possível ver a arena deste torneio, que foi com o qual o anime foi encerrado em 2018.

Além desses três personagens, os seguintes membros da franquia foram oficialmente apresentados:

Senhor Satã

Spopovich

Dábura

Ribrianne

Roasie

Jiren,

Goku Black

Yajirobe

Anilaza

Quem é Anilaza em Dragon Ball?

Anilaza, para aqueles que não o conhecem, é um personagem que aparece em Dragon Ball Super. Ele faz parte do Universo 3 e luta no Torneio do Poder.

De acordo com o fandom de Dragon Ball, este guerreiro brutal é o resultado final da fusão entre Paparoni e Koicealeta no anime. Mas sua formação é muito mais complexa no mangá, pois é composta por Koitsukai, Pancea, Boraleta, Paparoni e Nigrissi da Equipe do Universo 3.

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (um sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das comemorações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para a Ultimate Edition.