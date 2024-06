A colaboração entre Adidas e Dr. Seuss está de volta com os novos Rivalry Low ‘Cat in the Hat’

O Gato no Chapéu é um dos personagens mais emblemáticos criados por o Dr. Seuss. Apresentado pela primeira vez no livro infantil homônimo de 1957, este gato curioso se destaca por sua personalidade travessa e chapéu listrado vermelho e branco. E, é claro, sua presença se tornou parte da cultura pop, com várias referências em todos os tipos de criações, incluindo tênis.

Recentemente a Adidas quis unir a nostalgia com a moda esportiva, resultando no lançamento dos novos tênis Rivalry Low inspirados no icônico personagem do Dr. Seuss, o Gato de Cartola.

Gato de chapéu Dr. Seuss

Assim são os novos Dr. Seuss x Adidas

Numa colaboração que combina a estética clássica da adidas com um toque perfeito da magia do Dr. Seuss, estes novos tênis são apresentados com um design que presta homenagem ao famoso chapéu do Gato, com listras brancas e vermelhas adornando a língua dos sapatos, alternando entre couro tradicional e feltro texturizado.

Além disso, esta silhueta é complementada com detalhes adicionais de couro na base dos cadarços, sobre uma base de cores branca e preta que evoca a representação do Gato no Chapéu em suas famosas ilustrações em tons de cinza.

Como muitos sabem, esta não é a primeira colaboração entre Adidas e o legado do Dr. Seuss. Em anos anteriores, a figura do Grinch brilhou no modelo adidas Forum. E agora, as Rivalry Low 'Cat in the Hat' se juntam às colaborações mais notáveis da marca das três listras com diferentes ícones culturais e esportivos, incluindo Os Simpsons, Anthony Edwards, Trae Young e Extra Butter, apenas este ano.

No entanto, as Adidas Rivalry Low ‘Cat in the Hat’ estarão disponíveis para compra a partir de 17 de julho na Foot Locker e por um preço que variará entre US$100 e US$115, de acordo com os relatórios.