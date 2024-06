Anunciam o retorno das clássicas Nike Total 90 III

Se falarmos de um ícone da moda esportiva, as Nike Total 90 são sem dúvida um claro exemplo. E é que esta silhueta da marca do Swoosh se destacou nos pés de alguns dos jogadores mais emblemáticos da época, como Roberto Carlos, Luis Figo, Ronaldinho e Lionel Messi, que as usaram em momentos-chave de suas carreiras. Desta forma, sua função transcendia os campos e se tornou um modelo que muitos jovens dos anos 2000 se atreveram a usar nas ruas.

ANÚNCIO

A novidade? É que a Nike anunciou o retorno triunfal de suas Total 90, com as mesmas características do design original, mas agora recarregadas com tecnologia atual e alguns retoques.

As Nike Total 90 estão de volta em glória e majestade

Ao longo dos anos, a Nike conseguiu relançar vários modelos desta linha, mantendo viva a sua reputação lendária no mundo do desporto. E agora é a vez das Total 90 III voltarem às prateleiras com um modelo cheio de novidades.

Ideais para os mais nostálgicos e também para os amantes da moda retrô, as Total 90 III SP regressarão com uma estética renovada, adaptada às tendências atuais. Assim, a Nike revelou que estes tênis estarão disponíveis em verniz em três combinações de cores: Preto/Prata metálica, Amarelo dinâmico/Verde cintilante e Prata metálica/Vermelho universitário.

A apresentação deste relançamento ocorreu durante o recente SNKRS Showcase, onde a Nike apresentou uma prévia dos novos modelos e estilos, destacando entre as novidades uma nova sola projetada para uso diário, que promete manter o estilo clássico, juntamente com uma durabilidade aprimorada.

No entanto, além do seu design, as novas Nike Total 90 III SP também se destacarão pela sua acessibilidade, pois de acordo com os avanços, estarão disponíveis em lojas de varejo selecionadas da Nike e em Nike.com, por um preço de US$100 em algum momento do primeiro semestre de 2025.