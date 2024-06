Bulma tem uma irmã que nunca tinha aparecido em Dragon Ball: por que a escondeu?

Dragon Ball completa 40 anos de existência em novembro deste ano. Já se passaram quatro décadas desde que Bulma conheceu Goku, quando estava em busca de reunir as sete Esferas do Dragão. Durante todo esse tempo, ninguém pensou em nos dizer que a jovem herdeira da Corporação Cápsula tem uma irmã mais velha, que vive em outro planeta.

Chama-se Tights e estreia em outro mangá de Akira Toriyama, um chamado Jaco: O Patrulheiro Galáctico. É uma espécie de spin-off de Dragon Ball Super, já que conta as histórias do personagem de Dragon Ball Super que regula as pessoas que brincam com viagens no tempo.

Mas o que Tights faz com este personagem? As histórias contam que esta jovem nasceu com o mesmo dom que seu pai, o Dr. Brief, e sua irmã Bulma, a superinteligência. Formou-se na universidade aos 13 anos e foi morar em outro planeta por pura casualidade.

Sendo uma jovem, estava caminhando pelas ruas da Capital do Oeste quando alguns criminosos tentaram assaltá-la. Jaco, que estava de visita na Terra naquele momento, a resgatou e Tights reconheceu que esse ser é um extraterrestre.

Então, ela o obrigou a levá-la com ele em suas viagens estelares, caso contrário, ela iria relatar que havia visto um alienígena. Jaco concorda e assim começam essas aventuras que se desdobram de Dragon Ball.

Nunca a vimos na Corporação Cápsula porque ela vive em outro mundo. Tights tem uma aparência semelhante à da Sra. Brief. Ela tem cabelos loiros e às vezes aparece com penteados curtos, assim como sua mãe.

Ela é uma mulher magra e tem um visual que combina a vestimenta de uma cientista com a de uma hippie.