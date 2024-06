A Nike se junta aos Jogos de Paris com seus novos Cortez ‘Olympic’

Originalmente projetadas por Bill Bowerman, um dos fundadores da Nike, as Nike Cortez se tornaram um ícone dos tênis desde seu lançamento em 1972. Esta silhueta foi criada para proporcionar aos corredores maior conforto e proteção na pista, mas seu design também cativou os amantes da moda, ganhando popularidade no mundo urbano. Assim, este modelo foi redesenhado e foi protagonista de várias colaborações ao longo dos anos, e desta vez retorna com um motivo especial.

Estamos falando dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, um evento esportivo que marcará o centenário desde que a cidade francesa sediou os jogos pela última vez em 1924. Este evento global contará com a participação de milhares de atletas e também é uma ótima oportunidade para marcas globais se juntarem a essa febre, como é o caso da marca do Swoosh com seus novos Nike Cortez ‘Olympic’.

Nike Cortez ‘Olympic’ Tênis

Assim são os Nike Cortez ‘Olympic’

Estão chegando as Olimpíadas de Paris, e a Nike sabe disso muito bem. Às vésperas do seu início, a marca esportiva anunciou os novos tênis Nike Cortez "Olympic", uma adição à sua extensa coleção de edições especiais.

Assim, estes ténis apresentam um design minimalista, combinando uma base de couro branco com detalhes em azul marinho no Swoosh, na etiqueta traseira e parte da entressola para adicionar contraste. O toque olímpico não poderia faltar nos detalhes em dourado, que se destacam no texto da parte de trás e nas linguetas. Além disso, no interior, as palmilhas têm o azul marinho como cor principal com inscrições em dourado que dizem “Nike” e “Just do it”.

Embora ainda não tenha sido anunciada uma data de lançamento específica, espera-se que as Nike Cortez “Olympic” estejam disponíveis nas próximas semanas no site da Nike e em lojas selecionadas, a tempo para o início dos Jogos Olímpicos de 2024. O preço estimado? De acordo com meios especializados, poderá rondar os 90 euros.