Veja o Vegeta Super Saiyajin 5 em uma adaptação live action de Dragon Ball AF

O Super Saiyajin 5 é um sonho para aqueles que gostam das histórias de Dragon Ball AF, em uma época em que o retorno de Dragon Ball era impensável. Embora todos quisessem o retorno das aventuras, a aposentadoria de Akira Toriyama parecia irreversível.

As aventuras dessas histórias nunca se tornaram cânone, mas um de seus ilustradores se tornou a mão direita de Akira Toriyama e foi responsável por todo o design de Dragon Ball Super. É por isso que nunca vamos parar de sonhar em ver alguma referência de Dragon Ball AF nas histórias oficiais.

Como este caso do Vegeta Super Saiyajin 5 que ilustra a inteligência artificial, não apenas se destaca a transformação em si, mas também como ele se pareceria em uma versão live action de Dragon Ball AF.

Os responsáveis por esta obra de arte são os gênios do Universo Midjourney, que justamente usam essa ferramenta mencionada em seu usuário para criar versões hiper-realistas dos personagens de Dragon Ball. Apreciem este Vegeta, que embora eles digam ser Super Saiyajin 4, é na verdade o Super Saiyajin 5 devido ao seu pelame branco brutal.

O Super Saiyajin 5

Dragon Ball GT chegou até o Super Saiyajin 4, que na nossa opinião é brutal. E outras histórias, como as de Dragon Ball AF (after future), tentaram com o Super Saiyajin 5.

O Super Saiyajin 5 é uma das versões mais brutais das transformações que não são canônicas no universo de Dragon Ball. Aparece nas aventuras de Dragon Ball AF (After Future), das quais Toyotaro, que hoje é a pessoa mais importante na franquia após a morte de Akira Toriyama, participou.

O ilustrador principal de Dragon Ball (oficial e cânone) ganhou o lugar que tem pelo seu trabalho quando assinava como Toyble, nas surpreendentes histórias de Dragon Ball AF, baseadas no conceito de David Montiel Franco, também conhecido como TablosAF. Isso significa que ele é um dos criadores da transformação do Super Saiyajin 5 e tem suas ilustrações sobre a impressionante transformação que vimos, entre outros personagens, em Goku.