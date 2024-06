Novidades do mangá? Toyotaro emociona os fãs de Dragon Ball com desenho misterioso

As novidades do mangá de Dragon Ball Super são aguardadas com entusiasmo por nós, fãs da franquia de Akira Toriyama. As histórias ficaram em pausa após a morte do mestre, em 1º de março de 2024, e tudo indica que as coisas ficarão nas mãos de Toyotaro, o principal ilustrador da obra.

Na página oficial da Shueisha em espanhol, Manga Plus, ainda não há uma data para a retomada do mangá. No mesmo site, eles especificam que devemos aguardar a retomada, ou seja, não há nenhum tipo de cancelamento.

No entanto, os meses passaram e ainda não há notícias de um novo arco para o mangá. A única coisa que temos é uma prévia de Toyotaro, que desenhou uma capa que faz referência à sequência do arco de Super Hero, que é o mais recente das aventuras da franquia.

Nela podemos ver Trunks e Goten adolescentes, em suas aventuras com o Grande Saiyaman sem a máscara que esconde sua identidade.

Não sabemos se é uma mensagem que nos prepara para ver mais destaque desse par, mas o fato é que o filho de Vegeta está se assemelhando ao Trunks do Futuro que conhecemos em Dragon Ball Z.

Goten e Trunks Dragon Ball Super por Toyotaro DBSuper

O próximo para Dragon Ball

Lembrem-se de que estamos no ano do 40º aniversário de Dragon Ball. Até agora, a única coisa confirmada é o novo anime, chamado Dragon Ball Daima, que terá 20 episódios que começarão a ser lançados em meados de outubro nas plataformas digitais.

Além desse anime, temos o retorno da saga Budokai Tenkaichi, que vem com o lançamento de Dragon Ball Sparking! ZERO.