Lola Bunny: esta bela modelo da Hungria a traz de volta com um cosplay espetacular

Lola Bunny retorna às nossas vidas através de uma versão realista, graças a um cosplay feito pela bela modelo da Hungria, Enji Night. Esta intérprete incorporou todos os elementos do personagem presentes no filme Space Jam para este incrível trabalho que está fazendo sucesso nas redes sociais.

Enji Night é reconhecida por seus trabalhos brutais, que costuma mostrar em suas redes sociais. Ao rolar pela sua conta no Instagram, encontramos trabalhos de personagens de anime como Makima, de Chainsaw Man ou a androide Número 18, de Dragon Ball Z, para citar dois destaques.

No entanto, a modelo húngara também se inclina para heroínas dos quadrinhos como Super Girl da DC Comics ou Spider-Gwen da Marvel Comics.

Um exemplo é esta versão realmente sensual de Lola Bunny. Enji Night veste a camiseta de basquete da equipe Space Jam e os shorts justos da versão esportista que estreou no filme. Ela usa luvas brancas para imitar as mãos da coelhinha e cabelos loiros para dar o toque final à namorada de Bugs Bunny.

Space Jam e Lola Bunny

Aqueles de nós que cresceram nos anos noventa lembram com muito carinho do Space Jam (1996). O filme com Michael Jordan como protagonista marcou um antes e um depois na combinação entre animação e live action, que na época era muito avançada para a tecnologia cinematográfica daquela época.

Michael Jordan e outras personalidades da NBA e de Hollywood interagiam com personagens dos Looney Tunes como Pernalonga, Patolino, Frajola, Piu-Piu, Papa-Léguas e a própria Lola Bunny.