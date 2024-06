Dragon Ball Z: versão inédita feminina de Vegeta aparece neste cosplay de uma bela modelo

A imaginação do fandom de Dragon Ball Z não tem limites. Esta bela modelo do México demonstra isso em cada interpretação de cosplay que faz dos personagens das histórias de Akira Toriyama.

ANÚNCIO

Vê-la como Número 18, Bulma, Bra ou Videl é uma demonstração de que ela faz um bom trabalho. Mas seus verdadeiros desafios estão quando ela interpreta personagens masculinos e os transforma em versões femininas, como é o caso deste Vegeta.

A modelo que realiza esta versão chama-se Elia Fery, e em ocasiões anteriores destacamos as interpretações brutais que ela sempre faz ao interpretar um personagem de Dragon Ball. Para fazer esta versão feminina de Vegeta, ela escolheu o Príncipe Saiyajin que apareceu no último arco de Dragon Ball Z, o de Majin Buu.

Estamos falando do Vegeta que veste um macacão azul-marinho, luvas e botas brancas. O cosplay em si é simples, mas este traje ganha muita relevância quando vestido por Elia Fery.

A bela modelo mexicana combina as características principais do Príncipe dos Saiyajins com sua figura e beleza espetacular, deixando os fãs de Dragon Ball Z sem palavras.

Esta versão do Vegeta com este traje é a que se manteve ao longo do tempo. A roupa que Elia Fery usa é a mesma que o Príncipe Saiyajin sempre teve, mas anteriormente ele usava a armadura do Exército de Freeza, quando respondia à autoridade do Imperador do Universo.

Depois de tirar a armadura, ele fica com este macacão azul e as luvas e botas brancas, que também ficam espetaculares no caso de Elia Fery.