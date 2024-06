Dragon Ball Z: Encontramos a namorada de Majin Buu, o único ser feminino desta espécie

Majin Buu aparece no último arco de Dragon Ball Z. Este ser tem sido um dos vilões mais difíceis de superar para os Guerreiros Z, que até sofreram a destruição de toda a Terra e seus habitantes por esta ameaça brutal.

E embora tenhamos visto ele mudar de forma desde a sua primeira aparição, ele sempre foi o mesmo personagem do qual várias versões se desdobram.

Agora, pela primeira vez, encontramos outra pessoa desta espécie. É uma mulher que poderíamos dizer que é a namorada de Majin Buu.

Não é uma versão oficial, muito menos um personagem canônico. É uma interpretação da inesgotável imaginação dos fan arts, que com suas ilustrações costumam nos mostrar o que todos nos perguntamos, mas não conseguimos plasmar em imagens.

Os responsáveis por esta ilustração foram os gênios da Universo Midjourney, que reuniram todas as características de Majin Buu e, a partir delas, foram construindo o ser feminino, do qual ainda não temos nome.

Majin Buu é um vilão criado cinco bilhões de anos antes da cronologia de Dragon Ball Z que conhecemos. Ele é uma criação do falecido Mago Bibidi e, em seu tempo, foi aprisionado em um casulo pelos Supremos Kaiosamas.

Todo este tempo ele esteve em cativeiro, mas o filho daquele mago, chamado Babibi, usou as forças de Dábura, rei do submundo, para despertá-lo e trazer uma era de terror no Universo 7. Ele esteve perto de conseguir, se não fosse pela presença dos Guerreiros Z como Goku, Vegeta, Gohan e o poder máximo de Goten e Trunks.