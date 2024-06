Dragon Ball Daima continua a liberar imagens da nova versão de Goku criança

Os desenhos de Dragon Ball Daima continuam aparecendo em toda a internet. A franquia está liberando novas imagens do próximo anime, que teoricamente deverá estrear em outubro deste ano.

As imagens mais recentes que foram publicadas têm novos detalhes desta versão do Goku pequeno com seu bastão sagrado e um dos fenômenos mágicos, que são fundamentais nas histórias de Dragon Ball.

Trata-se das Esferas do Dragão. As sete orbes aparecem neste design publicado pela SupaChronicles em sua conta de X e nos mostram que Shen Long estará presente no anime da Toei Animation e Bandai Namco.

O que sabemos sobre Dragon Ball Daima?

O Dragon Ball Daima estava programado para estrear exclusivamente em plataformas digitais. Seria uma web série, que provavelmente chegaria à América Latina através do Crunchyroll.

No entanto, após a morte de Akira Toriyama, a Fuji TV, canal histórico que sempre transmitia esse anime, pulou para comprar os direitos e também ter a transmissão das últimas obras do Sensei do mangá.

A série teria classificação PG-13, pois pretende trazer de volta a violência que costumava aparecer em suas lutas. Um criador de conteúdo diz que isso estará presente desde a primeira transmissão do novo anime.

"Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo de DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram desapontadas com Dragon Ball Super", escreveu em uma mensagem X, o insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101.

Yoshitaka Yashima e Aya Komaki serão co-diretores da série. O primeiro é conhecido por seu trabalho como produtor em Dragon Ball e a segunda por sua participação em One Piece. Além disso, o nome de Katsuyoshi Nakatsuru, um animador reconhecido, aparece, que dará vida aos desenhos do sensei Toriyama. Por último, mas não menos importante, Yuuko Kakihara será a supervisora dos roteiros. Esta escritora é conhecida por seu trabalho em Digimon Adventure Tri, destaca o site mencionado.

Outra boa notícia para aqueles que costumam assistir ao animê em seu idioma original é que Masako Nozawa retoma seu trabalho como a voz de Goku.