Cinco momentos de Dragon Ball em que Goku demonstrou ser uma péssima figura paterna

Son Goku, o protagonista da série de anime e mangá Dragon Ball, é um modelo a seguir para muitos fãs da franquia. No entanto, ele é uma figura complexa em relação ao papel de pai. Ao longo da história, podemos observar diferentes facetas de sua paternidade, com momentos que demonstram um grande amor e cuidado por seus filhos, Gohan e Goten, mas também com períodos de ausência e falta de atenção.

Aqueles que consideram Goku uma figura paterna positiva destacam que ele sempre demonstrou um profundo amor por seus filhos. Ele está disposto a sacrificar tudo por seu bem-estar e segurança, inclusive sua própria vida. Além disso, ele transmitiu a seus filhos valores importantes como perseverança, coragem, honestidade e a importância de proteger os mais fracos.

Por outro lado, Goku esteve presente em momentos cruciais para seus filhos, oferecendo-lhes apoio emocional e orientação quando mais precisaram. E por último, ele confia plenamente nas capacidades de seus filhos e os encoraja a alcançar seu máximo potencial.

No entanto, outros argumentam que, devido à sua natureza guerreira e às constantes batalhas que precisa enfrentar, Goku passou longos períodos afastado de seus filhos. Por isso, ele tem se mostrado distraído ou desinteressado nas atividades cotidianas de seus filhos, priorizando seu treinamento ou as lutas.

Não é demais dizer que ele quase não tem experiência em criar crianças. Goku não teve uma figura paterna própria e, portanto, carece de experiência na criação de crianças. Isso o levou a cometer alguns erros em seu papel de pai e a depender bastante de terceiros. De fato, ele permitiu que personagens como Piccolo ou Vegeta assumissem um papel mais ativo na criação de seus filhos.

Desta vez, no Sensacine, destacaram cinco momentos em que o papel paternal de Goku ficou bastante em dúvida.

Cinco momentos em que Goku demonstrou ser um péssimo pai

1. Ausente em nascimentos

Goku não estava presente no nascimento de nenhum de seus dois filhos. Em Dragon Ball Super, é revelado que ele nunca tinha visto o nascimento de um bebê antes e não tem ideia de como isso acontece naturalmente. Isso repete o padrão de seu pai, Bardock, que também não estava presente em seu próprio nascimento por estar treinando.

2. Ignorando as habilidades de Gohan

Um dos maiores erros de Goku é assumir que Gohan só quer lutar, sem compreender seus outros interesses. Embora Gohan goste de treinar, Goku ignora sua inteligência e o pressiona para se tornar um guerreiro.

3. Ajudando Cell

Numa decisão questionável, Goku dá um Semente dos Ermitões a Cell durante sua batalha. Embora não o faça com más intenções, ele não consulta Gohan antes de agir. Isso frustra o jovem, que sente que seu pai o enfraqueceu e depois o obrigou a lutar.

4. Colocando Goten e Trunks em perigo

Goku e Vegeta são responsáveis por despertar Majin Buu, mas em vez de assumir a responsabilidade, deixam que Goten e Trunks, duas crianças, o enfrentem. Essa decisão demonstra uma grande irresponsabilidade por parte dos dois Saiyajins.

5. Subestimando Gohan em Dragon Ball Super

A relação entre Goku e Gohan se deteriora em Dragon Ball Super. Goku faz comentários depreciativos sobre a falta de interesse de Gohan em lutas e, no mangá, até parece feliz por não convidá-lo para o Torneio do Poder.