Adidas, Nunzaka e Star Wars unem forças em uma coleção inspirada em quatro personagens

Desde seu lançamento em 1977, Star Wars tem sido muito mais do que uma franquia de cinema. A ficção criada por George Lucas conseguiu transcender a tela, tornando-se um fenômeno cultural de escala mundial. Com personagens icônicos como Luke Skywalker, Darth Vader e a princesa Leia, a saga conseguiu cativar o público, deixando uma marca indelével e expandindo seu universo muito além dos filmes originais. De fato, seu impacto se estende a livros, séries de televisão, videogames, quadrinhos e até mesmo à moda, com designs inspirados em sua trama que têm sido exibidos em passarelas e lojas igualmente.

ANÚNCIO

Por isso, agora foi a vez da Adidas emocionar os fãs de Star Wars com o anúncio de uma nova coleção de tênis, em colaboração com a icônica franquia cinematográfica e a galeria de arte contemporânea Nanzuka de Tóquio.

Star Wars Day Homenagem a essa franquia incrível (Reprodução/Divulgação)

Star Wars x Nanzuka x Adidas

A primeira colaboração significativa entre Star Wars e Adidas foi em 2007 com a edição especial dos tênis Adidas Superstar, que incluíam designs inspirados em Darth Vader e Yoda com detalhes distintivos como cores específicas, gráficos e outros elementos visuais que lembravam a estética da saga.

Também se destacam a coleção Adidas Originals Star Wars de 2010, uma coleção mais extensa que incluiu vários modelos de tênis como Stan Smith, Nizza e Samba, decorados com gráficos inspirados em Star Wars, como cenas de batalhas e personagens icônicos. Outros modelos como os Adidas Ultra Boost x Star Wars de 2019 e os Adidas ZX 2K Boost "Han Solo" de 2020 são outros sneakers destacados nessa extensa lista.

Mas agora o destaque são os novos Star Wars x Nanzuka x Adidas, uma coleção que apresenta três designs: os Superstar XLG adornados com gráficos dos droides C3PO e R2D2, os NMD que capturam o espírito sombrio de Darth Vader com detalhes especiais em todo o calçado, e os Stan Smith que prestam uma homenagem mais sutil com um Storm Trooper gravado no calcanhar.

E como não, a colaboração atual com a Nanzuka eleva o nível criativo, introduzindo elementos artísticos que capturam as características dos personagens famosos. A NMD_R1, por exemplo, além de trazer a imagem de Darth Vader, inclui acentos vermelhos que adicionam um toque pessoal à silhueta.

Com tudo isso, esta exclusiva coleção Nanzuka x Star Wars x Adidas foi lançada inicialmente no Japão em 27 de abril através do Adidas.jp, com cada par custando 20.900 ienes. Seu lançamento global já aconteceu e pode ser encontrado por US$150 nos canais online e tradicionais da Adidas.