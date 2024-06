Inteligência artificial se adianta a Dragon Ball Super e cria o final perfeito para o novo anime

Estamos há seis anos esperando o retorno do anime de Dragon Ball Super. As aventuras da Toei Animation terminaram com a vitória do Andróide Número 17 no Torneio do Força dos Universos e desde então não tivemos mais notícias a respeito.

O mangá, por sua vez, desenvolveu três arcos, um mais emocionante que o outro. No primeiro, o Ultra Instinto de Goku é aprimorado um pouco, graças à brutal luta com Moro, que também serve para revelar o Ultra Ego de Vegeta.

Depois disso, as coisas se deslocam para um planeta onde existe um guerreiro chamado Granolah, que jurou vingança a Freeza ou a qualquer saiyajin que cruzar seu caminho, pois essa raça foi a responsável por exterminar toda a população de seu planeta.

No entanto, embora os saiyajins tenham sido responsáveis pelo que aconteceu, Bardock, pai de Goku, foi quem salvou a vida deste jovem. Neste segundo arco, após o término do anime, aparece o temível Black Freezer.

Finalmente, o arco que encerrou tudo antes da morte de Akira Toriyama foi o de Super Hero, que é basicamente o mesmo que vimos em Dragon Ball Super: Super Hero, mas com alguns detalhes adicionais.

O final de Dragon Ball Super feito pela inteligência artificial

Todos esses elementos foram reunidos por um usuário da Internet, que pediu à inteligência artificial para criar um final para que a Toei Animation considere colocá-lo quando o anime de Dragon Ball Super retornar.

O resultado é realmente maravilhoso. Ainda mais sabendo que as aberturas e encerramentos não têm sido o ponto forte de Dragon Ball desde que voltaram com as novas histórias.