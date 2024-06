Gohan aparece nesta ilustração que o mostra o como o viajante do tempo de Dragon Ball

A arte e imaginação dos ilustradores voam quando essas mentes brilhantes começam a pensar. Combinar personagens de diferentes séries por semelhanças físicas e características é uma das melhores maneiras de homenagear duas aventuras completamente diferentes.

Foi isso que o gênio Manuel Shakiroff fez em colaboração com Greytonano. Eles combinaram dois personagens muito conhecidos de Dragon Ball Z e Marvel, que em breve poderão se unir ao Universo Cinematográfico da Marvel.

Estes dois ilustradores criaram uma versão de Gohan do futuro com a roupa do Cable, um antagonista e às vezes herói das histórias em quadrinhos da Marvel Comics.

A combinação é incrivelmente acertada, pois em ambos os casos, os personagens vivem um futuro desolador governado pelo apocalipse. No caso de Cable, filho de Ciclope com Madelyne Pryor (que finge ser Jean Grey), o personagem desenvolve um dispositivo para viajar no tempo e mudar algumas coisas complicadas de seu passado.

Gohan se junta com o Trunks no futuro apocalíptico dos androides Número 17 e Número 18, da Patrulha Vermelha. Embora ele não seja quem viaja para o passado (isso é feito por Trunks), ele poderia ter sido o responsável por essa viagem no tempo, o que teria causado um impacto brutal nos outros Guerreiros Z.

"“Criamos esse Cable Gohan do futuro seguindo a linha das colaborações anteriores de crossover que tivemos entre X-Men e Dragon Ball. Isso surgiu após alguns eventos engraçados e ao mesmo tempo que machucaram nossos corações de macho hahaha (os envolvidos entenderão). Esperamos que vocês gostem tanto quanto nós”, disseram os dois ilustradores em uma postagem conjunta que mostra o trabalho final."