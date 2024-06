Foto inédita de Akira Toriyama mostra que sua paixão não era Dragon Ball, o mangá ou o anime

Todos aqueles que acompanham de perto as histórias de Dragon Ball, com seus segredos, detalhes e peculiaridades, sabem que Akira Toriyama, seu criador, não era uma pessoa dada aos meios de comunicação. Há poucas entrevistas e poucas fotos do mangaká japonês, que era conhecido por ser alguém muito reservado.

Não tinha redes sociais oficiais e, se tivesse, teria usado para compartilhar seu trabalho, já que sua vida pessoal, exceto raras exceções, sempre era mantida fora do foco da mídia.

Após a sua morte, começaram a ser publicadas imagens inéditas de Akira Toriyama, nas quais o mangaka japonês aparece em contextos completamente diferentes do que era o seu trabalho.

Há duas imagens que chamaram nossa atenção, pois revelam as duas verdadeiras paixões de Akira Toriyama, que não têm nada a ver com Dragon Ball, o mangá ou o anime.

Em uma das fotos publicadas neste post, o sensei Toriyama aparece com seus filhos, enquanto desfrutam de videogames.

Diz-se que Akira Toriyama preferia criar personagens para videojogos do que fazer histórias de mangá, pois isso lhe tomava muito tempo longe de seus filhos.

Akira Toriyama teve dois filhos com sua esposa, também uma artista de mangá no Japão, chamada Yoshimi Kato, que assinava suas obras sob o pseudônimo Nachi Mikami. Os nomes das crianças (agora adultos) são Sasuke, que nasceu em abril de 1987, e Kikka, que nasceu em outubro de 1990.

Se vemos o nascimento dos dois filhos de Toriyama coincide com as datas de maior sucesso de Dragon Ball e a forte presença do mangaka japonês nos videogames.

É por isso que, em uma versão easter egg de Chrono Trigger (1995), Akira Toriyama deixou uma mensagem para seus filhos. "Papai está trabalhando em jogos de vídeo", diz a mensagem.

Enquanto na outra imagem, Akira Toriyama desfruta de sua outra grande paixão: veículos motorizados. O sensei tinha figuras de carros colecionáveis que ele mesmo montava em seu tempo livre.