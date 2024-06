Dublador de Goku confirma a presença de uma transformação em Dragon Ball Sparking! ZERO

Dragon Ball Sparking ZERO

Dentro da confirmação de personagens e todos os detalhes do próximo videogame da Bandai Namco, Dragon Ball Sparking! ZERO, os executivos não tinham revelado a presença de uma transformação. No entanto, o dublador de Goku em inglês, Sean Schemmel, sem querer soltou o que até então era um segredo.

O ator norte-americano estava falando em um painel junto com os executivos do videogame sobre como os produtores o levam ao seu máximo potencial para que ele dê o seu melhor. Era necessário que ele expressasse sua melhor capacidade, pois os fãs estão esperando há 17 anos pelo lançamento deste título, que é a confirmação direta de Budokai Tenkaichi 3.

Nesse sentido, ele falava sobre como se exigia em cada uma de suas performances e, ao começar a enumerar as transformações de Goku, revelou que o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT estava entre as opções jogáveis.

Após isso, o restante dos integrantes do painel não teve outra opção senão confirmar que Dragon Ball Sparking! ZERO terá personagens de Dragon Ball GT.

Dragon Ball Sparking! ZERO ou Budokai Tenkaichi 4 está pronto para ser lançado em 11 de outubro deste ano. Na verdade, já pode ser pré-encomendado nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, Steam e PlayStation.

Personagens de Dragon Ball Sparking! ZERO