Dragon Ball terá um painel no qual anunciará apenas notícias sobre Dragon Ball Daima

“Dragon Ball Daima” é o novo anime da franquia. Estreará em outubro e seu desenvolvimento coincidirá com o 40º aniversário do mangá criado por Akira Toriyama. Estas aventuras terão 20 episódios e serão lançadas semanalmente através de serviços de streaming.

Ainda há muito a saber sobre essas aventuras, mas um painel especializado em anime estará presente no Jump Victory Carnival em 21 de julho no Japão. De acordo com as informações divulgadas pelo especialista e insider, SupaChronicles, os representantes de Dragon Ball Daima estarão presentes por uma hora respondendo perguntas sobre o futuro da franquia com esta produção.

O mesmo relatório do insider mencionado indica que neste painel também haverá especialistas em Dragon Ball Sparking! ZERO ou Budokai Tenkaichi 4, o que nos diz que estes são os dois grandes lançamentos de Dragon Ball para celebrar o seu 40º aniversário.

Em Dragon Ball Daima ainda há muito a ser descoberto. O anime estreia nas mesmas datas em que o videogame será lançado, mas na América Latina não se sabe se será transmitido pela CrunchyRoll ou se será lançado em outra plataforma.

O que precisamos saber é que Dragon Ball Daima é uma história original de Akira Toriyama. O mangaká japonês, que inicialmente não iria participar dessas histórias, um dia se envolveu como colaborador e acabou assumindo o comando das aventuras, que foram concluídas antes de sua morte, em março deste ano.

O argumento de Dragon Ball Daima ainda não está claro. Houve um elemento de magia executada por um ser maligno que transforma todos os personagens em pequenos. As imagens nos fazem pensar que esse vilão tem algo a ver com os magos Babidi e Bibidi, criadores de Majin Buu.