‘O que é que há, velhinho?’ BBiMP e Pernalonga se unem em uma colaboração icônica

Se falamos de coelhos, Pernalonga ganha o título de mais icônico da televisão. Sua figura transcendeu gerações, após sua estreia oficial em 1940 no curta-metragem A Wild Hare, dirigido por Tex Avery. Desde então, sua frase típica “What’s up, doc?” ressoa em nossa memória coletiva, e suas aparições na TV e filmes são incontáveis. Mas esse ícone cultural também está presente fora da tela, com incursões em áreas como quadrinhos ou até mesmo na moda.

Na verdade, recentemente foi anunciada sua nova colaboração com a BBiMP, uma marca emergente sediada em Tóquio, Japão, dedicada a criar peças para a geração Z, com produtos como tênis e acessórios inspirados em elementos culturais.

Pernalonga Looney Tunes

BBiMP x Bugs Bunny

A BBiMP não é uma marca estranha a colaborações inspiradas na cultura pop. No passado, surpreendeu com tênis temáticos de hambúrguer, mascotes digitais e até um par com uma cabeça de Chucky. Enquanto Bugs Bunny também é um personagem recorrente no calçado esportivo, como os “Air Jordan vs. Hare Jordan” de 1992 ou os mais recentes Nike LeBron 18 Low em 2021, consolidando sua presença no mundo da moda.

E como não poderia deixar de ser, agora a marca de calçados conhecida por suas criações chamativas acaba de anunciar seu design mais extravagante até o momento: os tênis do Pernalonga, inspirados no icônico personagem dos Looney Tunes.

