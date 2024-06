Dragon Ball: o reencontro de Akira Toriyama com dois de seus personagens favoritos no ‘Além’

Se houver alguém no mundo do anime que não nos preparou para a morte, esse foi Akira Toriyama. Em sua obra máxima, Dragon Ball, há um dragão que pode ser invocado obtendo sete esferas e fazer um desejo, com o qual se poderia reverter a partida física de um ente querido.

Existem regras a serem respeitadas para ressuscitar um personagem, mas ao longo dos 40 anos de existência de Dragon Ball, sempre encontraram uma maneira de evitá-las para reviver os guerreiros que sofriam esse destino.

Infelizmente, isso não pode ser feito no mundo real. Akira Toriyama faleceu em 1º de março de 2024 (soubemos em 8 de março), deixando um vazio em nós, fãs de suas histórias.

Há seguidores que quiseram prestar uma homenagem a ele com ilustrações como as que ele fazia, mostrando o sensei chegando ao céu, ao "Além" ou ao outro mundo, onde se reencontra com alguns de seus personagens favoritos.

Salvamakoto, um chileno com um talento impressionante para representar personagens de Dragon Ball, fez esta ilustração do personagem Toriyama de Dragon Ball chegando ao Planeta de Kaio do Norte. Neste pequeno mundo, ele se reencontra com o próprio Kaio Sama e com Goku, nos anos em que esteve morto após a luta contra Cell.

Este desenho de Salvamakoto é um exemplo da importância de Akira Toriyama para toda a comunidade de fãs de anime. Embora Dragon Ball tenha deixado de ser a série mais popular, para muitos foi a porta de entrada para este maravilhoso mundo de histórias que nos chegam do Japão.