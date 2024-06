WhatsApp: como ativar o ‘modo arco-íris’ em passos simples no ‘Mês do Orgulho’

WhatsApp não para de surpreender com suas atualizações e opções em 2024, e uma das que mais chama a atenção é a possibilidade de mudar a cor do aplicativo, o que faz você se sentir diferente e única.

ANÚNCIO

Existem muitos tons que você pode ter para personalizar o aplicativo, como branco, lilás, rosa e outros, e agora chegou o “modo arco-íris”, onde você pode ter todos os tons juntos.

Isso acontece durante o “mês do orgulho LGBTQIA+” em que se apoia aqueles que fazem parte da comunidade.

WhatsApp: como ativar o ‘modo arco-íris’ em simples passos

Se quiser ativar o "modo arco-íris" no WhatsApp, tenha em mente que isso é graças a outros aplicativos e não ao aplicativo da Meta, então, levando isso em consideração, você pode fazer isso em alguns passos simples.

O primeiro passo é baixar o Nova Launcher, um aplicativo gratuito que permitirá ativar o modo arco-íris.

Depois, digite no navegador "ícone do WhatsApp arco-íris png", e assim você verá diferentes logotipos quadrados ou redondos, e poderá escolher o que mais gostar.

É importante que altere a camada de personalização para que o Nova Launcher não retorne à tela anterior, e para isso você deve ir às Configurações do dispositivo, depois em Aplicativos, e em seguida em Aplicativos padrão e Lançador, e assim modificar a camada de personalização para Nova e pronto.

ANÚNCIO

Depois, você deve colocar o ícone do WhatsApp na tela inicial do seu celular onde deseja colocá-lo e, por último, tocar no logo do aplicativo, ir para Aplicativos, Fotos e escolher a imagem que você baixou antes e assim o "modo arco-íris" estará ativo.

Assim, você poderá ter um WhatsApp muito colorido, diferente, personalizado e ideal para este mês, e depois, poderá voltar ao normal sem nenhum problema.