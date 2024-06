LeBron James causa furor com um teaser de seus novos Nike LeBron 22

Sem dúvida, LeBron James é uma das figuras mais icônicas do basquete mundial, deixando sua marca na NBA e surpreendendo a cada temporada com o Los Angeles Lakers. Sua carreira começou em 2003, no mesmo ano em que assinou com a Nike para se tornar embaixador da marca esportiva. O resultado? Uma relação de mais de duas décadas, surpreendendo ano após ano com novas silhuetas e colorways que, ao tocar as prateleiras, só colecionam sucessos.

Agora, o nativo de Ohio está pronto para lançar seu último design: As Nike LeBron 22, sucessoras da silhueta 21 que foi lançada em setembro do ano passado, e que certamente está pronta para ser um sucesso entre os fãs e entusiastas.

LeBron James, dos Lakers de Los Angeles NBA (David Zalubowski/AP)

Um olhar para as Nike LeBron 22

Nesta ocasião, a superestrela da NBA decidiu revelar seu próximo lançamento em parceria com a marca do Swoosh através de suas próprias redes sociais. Mais precisamente, ele compartilhou no Instagram uma imagem mostrando o tênis, destacando na legenda: “Teste de uso! XX2 a caminho! 👑”

Desta forma, as Nike LeBron 22 são apresentadas como a mais recente adição à linha de tênis exclusivos mais longeva de qualquer atleta ativo com uma marca esportiva. E embora a imagem compartilhada pelo jogador número 23 dos Lakers não ofereça muitos detalhes, confirma que o novo modelo seguirá a linha de design de silhueta baixa que foi introduzida com os anteriores Nike LeBron 20.

De acordo com o avanço, estes novos tênis aparecem em uma combinação de cores preto e cinza com um padrão de mármore na parte superior. Além disso, destaca-se um logotipo Swoosh proeminente no lateral, juntamente com a marca “XX2″ na parte dianteira da sola de borracha do bico.

O lançamento? Ainda não temos uma data oficial. Mas não custa lembrar que no ano passado, o primeiro vislumbre ocorreu em junho e o lançamento oficial foi em setembro. Enquanto isso, em 2024, LeBron compartilhou um pouco mais cedo com esse processo, mostrando os primeiros detalhes do novo modelo em março passado.

Ao lado disso, rumores indicam que pode haver uma colaboração com o jogo de tabuleiro Monopoly para os Nike LeBron 22, de acordo com um vazamento reportado pelo Sneaker Files em março de 2024, embora essa informação ainda não tenha sido oficialmente confirmada por nenhuma das partes.

EXCLUSIVO: Primeira olhada no Nike LeBron 22! Este par será uma colaboração com Monopoly! https://t.co/eAbHx7ucK4 pic.twitter.com/LfBTrhnsVo — SneakerFiles.com (@sneakerfiles) 26 de março de 2024

Por enquanto, podemos antecipar que este novo modelo poderá ser lançado durante as festividades de 2024, com um preço de venda ao público esperado de US$180 para tamanhos adultos e US$140 para tamanhos infantis.