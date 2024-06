Dragon Ball Z: veja Gohan se a sua armadura Saiyajin fosse inspirada na aparência de Piccolo

A segunda aparição de Gohan nas aventuras de Dragon Ball Z ocorre no arco de Namekusei ou arco de Freeza. O pequeno guerreiro embarca em uma jornada para outro planeta em busca das esferas do dragão e tentar reverter os danos causados pelos saiyajins Vegeta e Nappa na Terra.

Gohan, junto com Krilin e Bulma, viajam em uma nave espacial por alguns meses em direção a um destino desconhecido, cheio de perigos e emocionantes aventuras para aqueles de nós que somos fãs de Dragon Ball.

Este segundo arco é sem dúvida um dos que mais informações contém em toda a história de Dragon Ball. Literalmente, de tudo acontece nessas aventuras: há viagens a outro planeta, transformação em Super Saiyajin e o início de uma amizade com alguém que até recentemente era um dos piores inimigos: Vegeta.

O príncipe dos saiyajins busca se aliar com Krilin e Gohan, pois eram suas únicas opções para enfrentar Freeza e seu vasto exército, que naquela época contava com guerreiros poderosos como Zarbon, Dodoria e as Forças Especiais Ginyu.

Armadura de Gohan em Dragon Ball Z

Uma das peculiaridades desta saga é que Gohan e Krilin vestem as armaduras dos saiyajins por recomendação de Vegeta, depois que suas roupas ficaram muito danificadas após algumas lutas.

É assim que vemos Gohan com um traje similar ao de Vegeta e Krilin com uma vestimenta idêntica à de Nappa.

Mas e se Gohan tivesse gostado da roupa e, em vez de manter as cores originais da armadura, pedisse a Piccolo para ajustá-la com as cores de seu corpo? O gênio de Salvamakoto imaginou e este teria sido o brutal resultado do jovem saiyajin.

O que veremos na ilustração é o próprio Gohan do arco de Cell e dos Androides, com um traje combinado: ele usa calças e calçados semelhantes aos de Piccolo, luvas brancas dos trajes de Vegeta e a armadura Saiyajin, mas com as cores do peito de seu mestre. Como toque final, ele usa uma faixa ninja na cabeça que o faz parecer um guerreiro brutal.