Assim de linda Bra teria parecido em um live action de Dragon Ball GT: esta modelo mexicana arrasa com este cosplay

O desenvolvimento do personagem Bra está prestes a viver seus melhores momentos no cânone, com sua participação em Dragon Ball Super. Mas antes disso, a segunda filha de Bulma com Vegeta já fez parte das aventuras de algumas histórias oficiais, as de Dragon Ball GT.

ANÚNCIO

Nesta parte da história, desenvolvida pela Toei Animation sem a participação de Akira Toriyama, vimos uma jovem com poderes, mas sem vontade de lutar. Seus interesses estavam na moda e nas tendências das jovens da década de noventa.

Foi em Dragon Ball GT que vimos a Bra vestindo um traje vermelho composto por uma saia curta e um top com alças nos ombros. Ela usava uma faixa da mesma cor para prender seu cabelo azul-turquesa, que é o elemento que nos faz saber que ela é claramente filha de Bulma.

Todas essas características foram reunidas por uma bela modelo mexicana chamada Elia Fery, com quem realizamos diferentes trabalhos na FayerWayer. A cosplayer nos mostrou como Bra deveria parecer em uma hipotética adaptação live action de Dragon Ball GT.

O futuro de Bra em Dragon Ball

Após o retorno de Dragon Ball Super com histórias de mangá e anime, Bra volta a fazer parte do universo criado por Akira Toriyama. As ideias do mangaká japonês foram dar-lhe um papel como uma gênio científica, especialista no desenvolvimento de novas tecnologias, uma habilidade que teria herdado de Bulma.

Na verdade, no arco mais recente do mangá Super Hero, com apenas 3 anos, ela ajudou Trunks a não ser vítima de um ataque de hacking por uma armadilha que ele havia recebido do Dr. Hedo.