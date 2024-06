Skepta junta-se à PUMA para apresentar a sua primeira colaboração

Skepta, cujo nome verdadeiro é Joseph Junior Adenuga, é um dos músicos britânicos mais reconhecidos atualmente, e uma figura central na cena do grime desde o início dos anos 2000. Além de sua música, o artista também se destaca por suas aventuras no mundo da moda, colaborando com marcas importantes e deixando sua marca com designs fiéis ao seu estilo. Agora, ele anunciou sua parceria com PUMA para lançar sua primeira coleção de roupas e calçados em conjunto.

Desde que se juntou à marca alemã como embaixador em 2022, esta colaboração era muito aguardada. O resultado? Finalmente foi revelado, destacando-se por suas texturas e detalhes fora do comum.

Skepta x PUMA

A coleção PUMA x Skepta combina a estética minimalista e elegante de Skepta com a herança esportiva da PUMA. E claro, essa colaboração não se limita apenas a um novo modelo de tênis, pois também se destaca por peças como jaqueta e calças esportivas inspiradas no design clássico PUMA T7, com um acabamento brilhante e detalhes metálicos que refletem um tom preto sobre preto. Além disso, a coleção é complementada por uma mochila, um colete, luvas e um gorro, todos seguindo a mesma paleta de cores.

Mas hoje queremos falar sobre os tênis deles. Isso porque a peça central da coleção são precisamente os PUMA Skope Forever, um tênis inspirado nos designs clássicos do início dos anos 2000. Assim, este modelo combina funcionalidade e estilo com uma construção de malha respirável em cor preta e detalhes metálicos iridescentes que garantem conforto.

O tênis apresenta uma cor preta que também inclui detalhes em prateado e um emblema especial da PUMA x Skepta na língua, destacando-se como um design bastante tecnológico, com detalhes refletivos e ferragens cromadas para mais modernidade.

O lançamento oficial ocorreu há apenas alguns dias, então já é possível encontrá-los por cerca de 200 euros no site da PUMA e em pontos de venda selecionados em toda a Europa.