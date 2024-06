Já jogaram Dragon Ball: Sparking Zero! e aqui está tudo o que ele traz

No próximo dia 11 de outubro, a Bandai Namco buscará que revivamos nossas emocionantes experiências de quando éramos mais jovens com o lançamento de Dragon Ball: Sparking! ZERO, o novo jogo da saga Budokai para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Você se lembra daquelas tardes de infância na frente da televisão ou do console, com a trilha sonora de Dragon Ball ressoando em seus ouvidos e o controle na mão?

Agora, aquelas tardes em que você se transformava em Goku, Vegeta ou seu personagem favorito para travar batalhas épicas estão de volta. Bem, este jogo traz muito disso. O Meristation já teve um primeiro contato com esta edição, então eles compartilharam suas impressões conosco.

Um menu clássico para uma experiência renovada

Esqueça menus complexos e vá direto ao ponto. Dragon Ball: Sparking! ZERO apresenta três modos de jogo bem definidos:

Batalha de Episódio: Revive as batalhas mais icônicas da série, desde Dragon Ball Z até Dragon Ball Super, em oito campanhas diferentes.

Revive as batalhas mais icônicas da série, desde Dragon Ball Z até Dragon Ball Super, em oito campanhas diferentes. Batalha Personalizada: Crie e compartilhe suas próprias batalhas personalizadas, definindo regras, condições de vitória e até mesmo cinemáticas. Torne-se um pequeno criador de conteúdo!

Crie e compartilhe suas próprias batalhas personalizadas, definindo regras, condições de vitória e até mesmo cinemáticas. Torne-se um pequeno criador de conteúdo! Modo de Batalha: Enfrente quem quiser, como quiser e em equipes de até cinco lutadores. Você até pode organizar uma batalha épica entre cinco crianças e Vegeta no modo Ozaru!

Multijogador local e uma seleção de personagens incomparável

Para completar a experiência, Dragon Ball: Sparking! ZERO confirma o retorno do multijogador em tela dividida, uma função essencial na franquia. Além disso, promete o maior elenco de personagens da saga, superando até mesmo os 98 lutadores de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3.

O jogo irá mergulhar você em um universo de explosões, cores vibrantes e cenários destrutíveis. Escolha entre dois tipos de controles: um projetado especificamente para Sparking! ZERO e outro clássico, inspirado em Budokai Tenkaichi 3.

Novas mecânicas de combate e um modo Sparking explosivo

Prepare-se para descobrir novas formas de atacar seu oponente com os Vanishing Assault, acumule poder para lançar ataques devastadores com a Skill Count e mude os poderes de seus personagens para personalizar sua estratégia.

Dragon Ball: Sparking! ZERO tem como objetivo se tornar um item essencial para os fãs da saga. Prepare-se para voltar a ser criança e desfrutar de tardes intermináveis de diversão com seus personagens favoritos.

