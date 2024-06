Dragon Ball Z torna-se material para adultos com este cosplay de Bulma como coelhinha

Bulma é um dos personagens mais queridos em todo o universo de Dragon Ball. Ela se juntou ao elenco principal da saga desde o início da franquia, com Goku sendo uma criança, e até os dias de hoje tem permanecido presente em cada arco da trama. Então chegou a hora de homenageá-la com um Top 5 focado em seus melhores tributos cosplay.

É admirável como Akira Toriyama conseguiu construir um arco de personagem tão extenso, onde a personalidade desta garota, que poderia muito bem ser a pessoa mais inteligente do mundo, permaneceu em constante evolução, mantendo sua essência intacta.

Da mesma forma, o estilo de seu design de personagem passou por uma série de modificações importantes ao longo do tempo. Não apenas devido ao desenvolvimento do estilo de desenho do mestre Toriyama e colaborações eventuais com outros artistas e a equipe criativa da Toei.

Se não pelo próprio crescimento do personagem, onde conhecemos a Bulma como uma jovem e agora a acompanhamos na trama de Dragon Ball Super sendo uma senhora mais madura com uma família.

Isso abre um mar de possibilidades no campo do cosplay, mas sempre há um ao qual inevitavelmente acabamos voltando uma e outra vez, tanto os fãs como os artistas dedicados a essa arte: a fantasia de Bulma como coelhinha. E hoje compartilhamos com vocês uma das homenagens mais inquietantes.

Dragon Ball fica quente com este tributo cosplay a Bulma

A artista de cosplay Nuria González,, mais conhecida entre seus seguidores como Nyukix, tem uma presença relevante na rede social Instagram. Ela está cada vez mais perto de alcançar meio milhão de fãs que seguem cada uma de suas publicações, destacadas por sua mistura de originalidade e ousadia.

Nyukix explora ao máximo seu talento e habilidades em cada cosplay que apresenta. Até o momento, ela já possui mais de 443 publicações apenas nesta plataforma, e cada uma das fotografias contidas lá são um testemunho fiel do que esta dama pode alcançar. Um exemplo brutal disso é sua homenagem à Bulma de Dragon Ball como coelhinha:

Como podemos ver, para sua homenagem a Bulma, a dama recriou com quase precisão milimétrica o traje da heroína, o que a levou a parecer um pouco mais coberta do que o normal, mas também destacou alguns detalhes da própria constituição física e outras qualidades da dama.

No entanto, a escolha da homenagem é indiscutivelmente astuta, pois retoma o personagem com uma recriação justa e explora, na medida do possível, o fator perturbador e de exibição habitual de sua obra como artista de cosplay.

Trata-se, portanto, de uma sessão para admirar pelo equilíbrio de elementos. Recomendamos vivamente dar uma olhada no resto de seu trabalho no Instagram, que possui algumas sessões muito mais ousadas.

Pelo menos o suficiente para não compartilhá-las aqui...