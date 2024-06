Dragon Ball Z: esboços originais de Akira Toriyama mostra Goku com uma arma lendária

O cetro sagrado ficou no passado quando Goku alcançou um nível de poder tão elevado que se tornou inútil ter uma arma. A este artefato, que está entre os objetos lendários de Dragon Ball, aconteceu o mesmo que com a nuvem voadora.

Todos vimos o que aconteceu no mangá e no anime: Goku começou a aparecer sem a nuvem voadora e sem o bastão sagrado. No entanto, essa não foi a primeira ideia de Akira Toriyama. Velhos esboços feitos pelo mangaká japonês mostram que ele tinha a intenção de fazer o personagem sair com uma arma, que é considerada lendária no universo Dragon Ball.

Esta arma era mais um gesto simbólico do que útil, já que Goku realmente não precisava de nenhum artefato para enfrentar seus rivais. Mas teria significado muito para aqueles que são fiéis seguidores de Dragon Ball desde o início da série.

Os antigos esboços de Akira Toriyama mostram que Goku iria aparecer com o bastão do Mestre Kame. Especula-se que era para dar um tom de mestre ou sensei ao saiyajin criado na Terra.

Goku com o bastão do Mestre Kame.

Esboço de Goku Akira Toriyama

Ninguém sabe por que não foi finalmente usado. Fazendo uma análise, poderíamos dizer que, naquela época, Goku ainda estava muito longe de alcançar o nível de Roshi, não em poder, mas em sabedoria e experiência em combate.

De acordo com o que acontece em Dragon Ball Z, durante o último arco da série, Goku atinge esse nível cinco anos após os Guerreiros Z derrotarem Majin Buu. Na verdade, o saiyajin criado na Terra leva Ub para treiná-lo em sua aldeia depois que ele aparece no Torneio de Artes Marciais.

É aqui que faria mais sentido Goku ter o bastão do Mestre Kame, mas sabemos que o personagem segue outro estilo e ainda não está pronto para treinar novos guerreiros, pelo menos não sem tentar aumentar seu próprio poder ao mesmo tempo.