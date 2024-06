Dragon Ball Super. Quem foi a primeira e única mulher a se transformar em Super Saiyajin?

Dragon Ball Super tem duas mulheres que alcançaram a transformação de Super Saiyajin. Nenhuma delas pertence ao Universo 7, onde se desenrolam as aventuras dos Guerreiros Z. No entanto, por fazerem parte do cânone da franquia, precisamos mencioná-las, sempre na expectativa de que Pan ou Bra alcancem esse mesmo nível surpreendente de poder.

As únicas Super Saiyajin são Caulifla e Kale, mas uma delas leva a força a outro nível ao se transformar em Super Saiyajin Lendário, o mesmo modo que vimos em Broly, se olharmos para o nosso Universo.

Kale, uma mulher tímida do planeta Sadala, do Universo 6, é irmã de Caulifla. Ao vê-la, percebemos que ela é praticamente a versão feminina de Broly. Em seu estado normal, ela não fala muito e sempre tem uma expressão discreta em seu rosto.

Mas chega um momento em que sua raiva se torna incontrolável e ele libera todo o poder que carrega dentro de si. Sua transformação em Super Saiyajin Lendário ocorreu durante o Torneio do Poder dos Universos, último arco que vimos em Dragon Ball Super. Reviva esse momento icônico.

As mulheres saiyajins não são abundantes em Dragon Ball. Pan é apenas a primeira que conhecemos e, por enquanto, estamos esperando ela crescer para saber em que direção seus poderes apontarão. Bra é a segunda e, por enquanto, tudo indica que seguirá os passos de sua mãe, já que possui uma surpreendente capacidade científica e uma notável habilidade para tecnologia.