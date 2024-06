Dragon Ball: Bulma e Goku parecem muito diferentes nos esboços originais de Akira Toriyama

Akira Toriyama colocou toda a sua alma e coração na criação dos personagens de Dragon Ball. E embora saibamos que ele foi um dos maiores gênios do mangá e anime, ele nunca trabalhou sozinho. Ele fazia parte de uma empresa na qual tinha editores que estavam acima dele no processo criativo da série.

Se Akira Toriyama tivesse trabalhado completamente sozinho, as aventuras de Dragon Ball que tivemos ao longo dos anos teriam sido completamente diferentes, pelo menos na aparência dos personagens. Estes esboços originais do mangaká japonês, de Bulma e Goku, demonstram isso que estamos dizendo.

Sabemos que Goku ia ser completamente um macaco. O processo de edição deixou apenas a cauda no personagem. Enquanto Bulma, inicialmente, foi concebida da maneira como a vimos ao longo de toda a série, mas seu traje seria muito diferente do que acabamos vendo em toda a história de Dragon Ball.

Goku e Bulma Esboços originais

Esboços originais de como os personagens principais de Dragon Ball iriam ser, feitos por Akira Toriyama, foram revelados nas guias publicadas há anos pela revista Shueisha, sobre o famoso shonen.

Vamos primeiro com a descrição de Bulma. Estamos cientes de que ela não é uma guerreira, nem tem habilidades para artes marciais, mas sua presença foi vital para a descoberta das Esferas do Dragão ou das máquinas que mais tarde os Guerreiros Z usam para treinar.

A jovem cientista aparece com um traje muito esportivo em sua primeira aparição, logo na estreia de Dragon Ball. Mas Akira Toriyama tinha outros planos para este traje, como se pôde ver em alguns antigos esboços do mangaká.

Bulma e Goku DBZ

Neste primeiro esboço que vem à tona, Bulma está usando uma saia longa e uma camiseta branca. Ela veste botas de campo e segura uma arma de fogo, o que a torna um personagem muito diferente daquele que acabamos vendo no mangá e anime.

No caso de Goku, o guerreiro saiyajin se destaca, pois veste um traje fofo que o faz parecer mais um membro dos escoteiros do que um lutador de artes marciais criado no campo.