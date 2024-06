Dragon Ball anuncia sua presença na Comic Con de San Diego 2024

É hora de ficar alerta. Dragon Ball anunciou através de seu site oficial que participará da Comic Con de San Diego 2024. A convenção mais famosa da cultura pop e geek em todo o mundo, terá um painel de representantes da franquia como destaque, e provavelmente um estande especial com lembranças do mangá e anime.

"Dragon Ball vai aparecer novamente na convenção de cultura pop deste ano, Comic-Con International: San Diego!", foi o que informou o site oficial da franquia.

"A SDCC 2024 será realizada no Centro de Convenções de San Diego, nos Estados Unidos, de quinta-feira, 25 de julho, a domingo, 28 de julho. Está programada uma noite especial de prévia antes do evento na quarta-feira, 24 de julho. Eles ainda acrescentaram em seu comunicado que haverá um estande especial de Dragon Ball no local."

Quais anúncios devemos esperar? O atual espectro de Dragon Ball é muito amplo. Há muitas informações que ainda não foram oficializadas e infelizmente os insiders mais reconhecidos da franquia estão em modo de proteção, após os problemas legais enfrentados pelo famoso representante do DBS Hype.

No entanto, podemos especular um pouco, sem confirmar nada, pois precisamos aguardar a confirmação da fonte oficial de Dragon Ball.

Os possíveis anúncios de Dragon Ball na Comic Con de San Diego

Questões relacionadas a videogames não devem ser uma das opções. Tudo sobre Dragon Ball Sparking! ZERO (Budokai Tenkaichi 4) já é conhecido, o mais recente da franquia. Apenas falta o jogo chegar a todas as lojas virtuais e físicas, em 8 de outubro deste ano.

O que provavelmente será anunciado é um novo trailer de Dragon Ball Daima, pois há um rumor de que um teaser está sendo preparado para julho deste ano. Assim, as datas coincidem com a revelação completa na Comic Con San Diego 2024.

Uma opção utópica com a qual todos sonhamos é que anunciem a continuação do anime Dragon Ball Super, que parou no Torneio do Poder dos Universos. Outra coisa que poderia ser discutida na convenção é o roteiro a ser seguido no mangá, que está em pausa desde março, devido à morte de Akira Toriyama.