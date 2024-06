Diga adeus à sua tela sensível ao toque: os novos tênis da Samsung fazem de tudo

Este ano, a empresa Samsung surpreendeu o mercado da moda com o lançamento de seus Shortcut Sneakers, um par de tênis de edição limitada que, além de se destacarem pelo estilo, possuem a capacidade de interagir com smartphones.

A tecnologia por trás dos tênis Shortcut Sneakers é integrada. Basicamente, a Samsung decidiu equipar esses tênis com sensores de movimento que podem registrar e responder a gestos específicos do usuário, como realizar ações no celular, iniciar chamadas, reproduzir música ou controlar aplicativos, sem a necessidade de tocar no dispositivo, apenas realizando movimentos com os pés.

Por exemplo, se bater duas vezes nos calcanhares, pode ativar uma chamada para um número pré-estabelecido, o que é ideal para quem usa dispositivos como os Galaxy Buds e deseja manter as mãos livres. Embora os detalhes completos sobre os gestos reconhecíveis ainda não tenham sido totalmente revelados, sabemos que esses tênis terão a capacidade de reconhecer até cinco ações diferentes.

O design? Roel van Hof as pensou com uma estética que lembra uma galáxia, utilizando materiais que evocam meteoritos e supernovas, criando um visual futurista e atraente. No entanto, apenas seis pares desses tênis foram produzidos, então não estarão disponíveis para compra direta. Em vez disso, a Samsung os oferecerá exclusivamente por meio de um sorteio entre os membros registrados do Samsung Members nos Países Baixos, e os vencedores serão anunciados no meio de julho.

Dada a sua exclusividade e a tecnologia avançada que incorporam, prevê-se que os Shortcut Sneakers atinjam preços elevados no mercado de segunda mão, comparáveis aos modelos mais raros de marcas como Nike ou Adidas.

Shortcut Sneakers Samsung

