Quem é Pizza em Dragon Ball Z? Contamos tudo sobre esse misterioso personagem do anime

Com 40 anos de existência, é normal encontrar personagens cujos nomes não lembramos em Dragon Ball. Ainda mais se tiveram aparições fugazes e serviram em algum momento como preenchimento. Este é o caso de Pizza, alguém que apareceu em um momento de Dragon Ball Z e quando pensávamos que nunca mais a veríamos, ela retornou em Dragon Ball Super.

Pizza é a amiga, assistente pessoal e publicitária do Mr. Satan. Ela fez sua aparição em Dragon Ball Z, durante o Torneio de Cell. Ela apresentou o campeão e sua equipe como os salvadores do mundo, num momento em que o pânico reinava no planeta.

Como boa publicista, Pizza falou sobre Mr. Satan como o homem mais poderoso do mundo, e embora o pai de Videl seja poderoso para os humanos convencionais, ninguém sabia naquele momento com o que estavam lidando.

A waifu é uma bela ruiva com uma figura espetacular. Ela usa um vestido decotado que mostra seus atributos e tem uma aparência de animadora de circo. Por muito tempo, pensou-se que Pizza era a mãe de Videl.

Pizza, personaje de Dragon Ball Z

A pizza é a mãe de Videl?

Há usuários que afirmaram que Pizza é a mãe de Videl, mas isso não é verdade. A mulher é a assistente do Sr. Satã e nada mais. A mãe da esposa de Gohan morreu de uma doença há muito tempo, muito antes de sabermos da existência desses personagens.

No início, Pizza tinha sido um personagem inventado pela Toei Animation para o preenchimento. Mas Akira Toriyama a tornou canônica ao lhe dar presença no mangá de Dragon Ball Super, ainda como funcionária do Sr. Satã.