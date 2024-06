Novo trailer de Dragon Ball Daima: data de lançamento e tudo o que você precisa saber

Dragon Ball como franquia tem se mantido em silêncio, como forma de respeito pela morte de Akira Toriyama. O luto parece estar prestes a terminar, já que a empresa está preparando várias surpresas, incluindo um novo trailer de Dragon Ball Daima.

ANÚNCIO

O próximo animê, anunciado para outubro através de diferentes serviços de streaming, terá um novo teaser em julho, de acordo com o famoso insider @SupaChronicles, que informou através de várias mensagens em sua conta no X.

"O mínimo que posso dizer é que... um novo trailer de DAIMA chegará a 100% em julho. Também espero que a data de lançamento seja revelada", disse em uma mensagem publicada em suas redes sociais.

Além disso, informa que no próximo mês iniciará a campanha de promoção na qual se espera o lançamento de venda de produtos relacionados ao anime.

"A partir de julho, a DAIMA iniciará seu marketing: Merch, VJ Guides, Trailers, etc. Não estará tão seco como nos últimos meses", disse o informante.

SupaChronicles respondeu a várias mensagens de alguns de seus seguidores e, nessa interação, soltou informações que elevam as expectativas dos fãs de Dragon Ball.

“Descobrirão no próximo mês sobre o que estou falando. (Sim, é hora de se entusiasmar para o próximo mês. Vocês não ficarão desapontados)”, escreveu o especialista na franquia de Akira Toriyama.

ANÚNCIO

Em poucas palavras, o insider convida os fãs de Dragon Ball a se animarem com o que está por vir, pois provavelmente começará uma tempestade de anúncios relacionados à celebração do 40º aniversário da franquia.

O que tivemos com o Budokai Tenkaichi 4 (Dragon Ball Sparking! ZERO) é um exemplo de que em Dragon Ball estão trabalhando após a morte de Akira Toriyama. A série como um todo continuará nos presenteando com momentos emocionantes nos próximos anos.