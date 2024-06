Majin Buu mais realista da Internet nos conta como é incorporar o vilão de Dragon Ball Z

Aqueles que sempre acompanham nossas resenhas sabem que constantemente damos uma olhada nas redes sociais em busca do melhor cosplay de Dragon Ball ou de anime em geral. Nos últimos anos, temos visto interpretações incríveis de Número 18, Bulma e até do Mestre Kame, que são verdadeiramente realistas. Poucos nos surpreenderam tanto quanto esses trabalhos de Majin Buu e Dr. Gero, feitos pelo mesmo gênio das artes: Buureal.

Entrar em suas redes sociais é ficar maravilhado com suas imponentes interpretações. Ele é a sensação das convenções de quadrinhos e animês, chamando a atenção daqueles que participam desses eventos.

Pedem-lhe fotos, vídeos, saudações e há crianças que até se assustam, uma prova de que o seu trabalho é realmente impressionante. Enquanto fazíamos uma das nossas habituais rolagens nas redes sociais, fomos impactados pela sua interpretação de Majin Buu.

Planejamos uma conversa com ele para que nos conte qual é o significado que Dragon Ball tem em sua vida, e o que representa para ele realizar essas interpretações brutais, que sinceramente são das melhores que já vimos na Internet.

Cosplay do Dr. Gero Buureal

Buureal: um verdadeiro artista de cosplay de Dragon Ball

" - Nós ficamos muito impressionados com o cosplay de Majin Buu. Achamos muito assustador, a ponto de ser perfeito para um live action de Dragon Ball Z. Você poderia nos contar como foi o processo de fazer esse cosplay?"

"Sempre gostei do tema do cosplay. Trabalhei em um parque de terror muito reconhecido da empresa INSOMNIA CORPORATION. Com a covid-19 eles tiveram que fechar e alguns anos depois abriram um hotel de terror que está sendo um grande sucesso. Comecei a trabalhar com eles e decidi comprar uma máscara de silicone realista de terror, mas então apareceu a do Buu e não tive escolha, decidi fazer todo o cosplay e entrei em contato com os melhores especialistas, um deles boggiano que fez parte da minha roupa. Dragon Ball foi minha infância e sempre está presente."

Cosplay de Majin Buu Buureal

- O Dr. Gero é o personagem que vemos com mais frequência em seus trabalhos, além de Buu. Ele é o seu favorito para interpretar?

“Não, eu os adoro igualmente, mas Gero é mais recente e mais fácil de lidar. Buu é muito mais difícil e passo muito calor com ele (fantasia), tenho várias sessões pendentes com Buu, mas só no inverno hehe.”

Cosplay do Dr. Gero Buureal

- Como é que nasceu o desejo de se tornar um cosplayer?

"Desde pequeno, sempre adorei me fantasiar e, ao crescer, queria fazer algo único e impressionante para os olhos."

- Qual é a parte mais complexa de interpretar esses dois personagens?

"Não saberia dizer porque desde o primeiro minuto que sei que vou vestir o cosplay, eu o aproveito como uma criança. Não há momentos ruins quando o visto, tudo é mágico."

Cosplay do Dr. Gero Buureal

Qual é o seu anime favorito, excluindo Dragon Ball?

"Sou do ano 81, então Musculman, Ranma 1/2 e Fly são os que mais gostei."

O que a morte de Akira Toriyama significou para você?

"Ufffff, minha nossa! No início de março, um senhor japonês faleceu, alguém que nunca vi em minha vida, não o conheci e não conheço ninguém que o tenha conhecido pessoalmente. Nunca vi uma entrevista dele, não sei o que pensa, não sei se é casado, se tem filhos, vi apenas quatro ou cinco fotos, mas quando soube de sua morte, isso me destruiu, porque ele é o criador do consumo cultural que mais me fez feliz na vida. Ele foi quem tornou nossa infância mais alegre e, em muitos casos, mais suportável, porque quando estamos tristes, sempre voltamos ao lugar onde fomos felizes."

Você ainda gosta de Dragon Ball Super da mesma forma que Z e os primeiros arcos de Dragon Ball, ou sente que há um antes e um depois na série?

“Para mim, Dragon Ball Z deveria ter terminado com a Saga de Buu. Recentemente assisti à saga de GT e achei muito arrastada até chegar à Super Saiyajin 4, aí valeu a pena a espera.”