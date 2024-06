Dragon Ball Z: Número 18 é interpretada por esta incrível modelo da Polônia

Ninguém questiona a beleza da andróide Número 18. A bela loira faz sua primeira aparição no terceiro arco de Dragon Ball Z, como uma perigosa vilã que posteriormente se tornaria não só uma das integrantes dos Guerreiros Z, mas também acabaria se casando com Krilin.

A aparência deste personagem, fundamental para o Torneio do Poder dos Universos, em Dragon Ball Super, faz com que milhares de modelos que se dedicam a fazer cosplays a interpretem constantemente.

Junto com a Bulma, o cosplay da Número 18 é o que mais aparece enquanto fazemos scroll no Instagram, X ou TikTok. E embora às vezes possa parecer muito repetitivo, sempre há algo especial.

Esse é o caso de Andrasta, uma bela modelo da Polônia reconhecida nas redes por suas importantes interpretações de diferentes personagens no mundo do anime.

A polaca acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram, conquistados através de interpretações profissionais que chamaram a atenção dos fãs de animê.

Ela tem várias fotos da Androide Número 18, mas esta em particular que ela postou em suas redes em fevereiro deste ano se destaca por cumprir todos os elementos do traje, que ela exibe perfeitamente graças à sua figura espetacular.

"Não me incomode... Vou destruir a cidade", escreveu na legenda de um vídeo que postou em seu Instagram, para dar um toque de realismo à sua caracterização.

Andrasta, além de cosplayer, é cosmaker, editora e fotógrafa. Ela tem cerca de 10 anos trabalhando nessa área, acumulando uma quantidade significativa de seguidores e se tornando uma figura da internet.

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna concedeu a ela habilidades e poderes surpreendentes, para que cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para a nossa realidade, Número 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e expulsa pelo bioandroide. Krilin cuidou e protegeu dela. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminassem com um final feliz para ela.