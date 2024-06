Dragon Ball Z: A mãe da Bulma está arrasando nas redes sociais com esta versão sexy feita pela IA

Poucos fãs sabem seu nome, mas se assistiram a algum arco de Dragon Ball completo, certamente a viram várias vezes. Estamos falando da Sra. Brief, esposa do Sr. Brief e mãe de Bulma. A bela loira que sempre oferece um lanche aos visitantes da Corporação Cápsula está bombando nas redes sociais, com essa versão feita por inteligência artificial.

Vamos falar sobre a personagem

A Sra. Brief é sem dúvida uma personagem secundária nas histórias de Dragon Ball. Seu propósito na série está muito longe dos desenvolvimentos científicos executados pela Corporação Cápsula e muito mais distante das batalhas ou níveis de luta dos Guerreiros Z.

Ao vê-la, entendemos de onde Bulma tira sua beleza. E sempre que ela aparece, nos oferece um episódio ou situação paródica que nos arranca um sorriso.

Sempre está ao serviço dos Guerreiros Z e nos momentos mais tensos aparece com bom humor, um pouco de limonada e biscoitos. A loira, apesar de ter uma filha grande, exibe uma figura espetacular que mantém com bom cuidado e exercícios, supomos.

Essa aparência também é aproveitada por diferentes cosplayers que se encarregam de interpretá-la para prestar-lhe uma homenagem, dando-lhe um pouco de importância nas histórias de Dragon Ball.

O que vem hoje não é um cosplay da Sra. Brief. Nesta resenha, mostraremos uma versão hiper-realista da mãe de Bulma ilustrada pela Inteligência Artificial. A imagem, desenvolvida por Midjourney, está postada em uma publicação dos gênios da My Smart Arts, que sempre têm ilustrações incríveis de todos os personagens de Dragon Ball, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super.

Imaginamos que esta versão da Sra. Brief é a de sua juventude, na qual ela parecia muito mais sexy do que aparece no anime.

Sra. Brief

Sra. Brief