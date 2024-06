Artista cria este desenho de Akira Toriyama que emocionará a todos os fãs de Dragon Ball

8 de março de 2024 é uma data que ficará marcada na história para os fãs de Dragon Ball. Na manhã daquela sexta-feira, acordamos com a notícia de que Akira Toriyama havia falecido.

O mangaka japonês havia falecido em 1º de março, mas isso foi mantido em segredo todos esses dias, para que as cerimônias de despedida fossem privadas para sua família e amigos próximos.

Desde então, as homenagens ao sensei Toriyama não param, algo normal, dado que ele foi o criador da maior obra de mangá e anime da história. Nesta resenha, trazemos um desses gestos de respeito que o famoso autor e ilustrador mereceu muito bem.

Um artista hondurenho, talvez com um talento semelhante ao de Akira Toriyama, decidiu retratar uma espécie de caricatura humanizada ou realista do criador de Dragon Ball. Ele fez isso a pedido de seus seguidores, em um momento em que tinha o desafio de fazer um desenho diário e postá-lo nas redes sociais.

Akira Toriyama DBZ

O desenho de Akira Toriyama

O ilustrador hondurenho que fez esta obra chama-se Josué Nolasco Martínez, mas é conhecido nas redes sociais como Tío Amo Dibujar. Com 957 mil seguidores no Instagram, seu talento com lápis, giz de cera e combinação de cores é reconhecido.

Esta versão de Akira Toriyama foi feita a partir de uma das poucas fotos disponíveis do criador de Dragon Ball na Internet. É uma imagem em que o mangaka aparece com um sorriso bem marcado e que se tornou viral por décadas em diferentes plataformas da Internet.