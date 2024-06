A mãe da Bulma é um androide? As evidências de que a Sra. Brief não é uma humana normal

A Sra. Brief, mais conhecida como a mãe de Bulma, é um dos personagens secundários ou terciários de Dragon Ball. A bela waifu se destaca nas aventuras dos Guerreiros Z por sempre estar sorrindo e oferecer um lanche aos visitantes da Corporação Cápsula.

Mas há algo na Sra. Brief que passou despercebido nos 40 anos de história de Dragon Ball: sua raça. É humana? À primeira vista, não há dúvida de que é uma mulher comum. No entanto, há certos elementos em sua aparência e comportamento que poderiam nos indicar que a mãe de Bulma é um androide ou pelo menos um humanoide.

Vamos aos detalhes, que são meramente especulativos e fazem parte da opinião ou teoria de quem escreve esta resenha. A mãe de Bulma tem nos enviado sinais desde sua estreia, no episódio 69 do mangá de Dragon Ball.

A Sra. Brief, ou Bikini, como foi oficialmente nomeada por Akira Toriyama nos guias de Dragon Ball, aparece pela primeira vez quando Goku criança vai à Cidade do Oeste em busca de Bulma. Um policial o leva para a Corporação Cápsula e lá ele é recebido pela mãe de sua amiga.

Desde o primeiro episódio, a Sra. Brief tem um sorriso, uma atitude prestativa que acompanha com chá, limonada e biscoitos.

A mãe de Bulma é um androide?

Essa atitude prestativa pode ser considerada normal, considerando que a série a retrata como a típica dona de casa. No entanto, ao longo dos anos, nunca vemos a Sra. Brief preocupada, angustiada ou triste com alguma situação complexa envolvendo algum vilão. Ela está sempre rindo e oferecendo petiscos.

Além disso, devemos acrescentar que sua aparência não envelhece. Ele é a mesma pessoa, até mesmo com as mesmas roupas (exceto algumas exceções) desde que apareceu no final dos anos 80, até agora em Dragon Ball Super.

Então, existe a teoria de que a mãe de Bulma pode ter sido modificada pelo Sr. Brief, um cientista proeminente, para permanecer a mesma mulher para sempre.

Não deixa de ser uma teoria, mas reúne todos os elementos para ser considerada como um androide ou pelo menos um humanoide que foi modificado a partir da pessoa que originalmente era a mãe de Bulma.