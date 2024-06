Lionel Messi e a Adidas se unem para lançar as exclusivas Samba ‘Black/Gold’

Lionel Messi é considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos graças à marca indelével que sua carreira deixou no mundo do esporte. O nativo de Rosario, Argentina, demonstrou desde muito jovem seu talento para a bola, o que o levou a fazer parte de renomados times como o FC Barcelona e o Paris Saint-Germain. Atualmente, o jogador faz parte do Inter Miami na Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos, e seu legado vai além dos números; ele é um símbolo de dedicação, arte e excelência em seu campo.

Mas Lionel Messi não é apenas futebol. Por exemplo, ele colaborou com a Adidas por mais de uma década, e em 2024 decidiram lançar uma edição especial dos tênis Adidas Samba que combinassem a personalidade do 'pulga' com o design clássico da marca das três listras. O resultado? Vamos revisar aqui.

Melhor jogador de futebol do mundo Messi (ADIDAS/Europa Press)

Lionel Messi x Adidas Samba ‘Preto/Dourado’

O primeiro par destas renovadas Samba foi o “Branco/Azul”, que saltou dos desenhos para as prateleiras em março passado. Agora, outra novidade se une a esta antecipada criação: As Messi x Adidas Samba ‘Preto/Dourado’.

Desenhadas para homenagear as conquistas da carreira de Messi, estes tênis apresentam um topo de couro preto de alta qualidade adornado com detalhes dourados no calcanhar e na língua, e o logotipo da assinatura de Messi, fundindo todo o legado do icônico jogador de futebol com o estilo clássico dos tênis Samba.

Quanto à sua funcionalidade, as Samba x Messi destacam-se pelo seu conforto e desempenho. Estão equipadas com uma sola de borracha durável que oferece melhor tração e uma palmilha OrthoLite para amortecimento durante todo o dia, funcionando bem tanto em campo como no uso diário.

No entanto, a edição especial Lionel Messi x adidas Samba “Preto/Dourado” estará disponível em 20 de junho na Foot Locker, juntando-se à lendária família Samba. O seu valor? Para tamanhos de adultos será de US$100 e para crianças serão oferecidos por apenas US$75.