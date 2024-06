Dragon Ball Sparking! ZERO prova que valeu a pena esperar 17 anos desde o Budokai Tenkaichi 3

Dragon Ball Sparking Zero

Pode ser chamado de Dragon Ball Sparking! ZERO ou Budokai Tenkaichi 4. O nome não importa mais, depois que vários insiders tiveram acesso às primeiras versões do videogame da Bandai Namco, que tem tudo para ser um sucesso em seu lançamento, no final de 2024.

Os vídeos que se tornaram virais nas redes sociais demonstram que 17 anos valeram a espera desde o Budokai Tenkaichi 3, que foi lançado em 2007 para o PlayStation 2.

SheronZ publica em sua conta do X um vídeo do modo história que dura 11 minutos. Sabemos que há pessoas que não são fãs de diálogos extensos, mas neste caso, um momento tão icônico como a chegada de Raditz à Terra, para sequestrar Gohan e lutar com Piccolo e Goku, vale a pena cada segundo.

E neste momento tem de tudo, até o Mafuba Sapo do Piccolo com o qual exterminou Raditz e até mesmo Goku. O modo história também conta com um confronto entre Vegeta e Freeza, Goku e Freeza, e a fusão entre Gogeta enfrentando Broly.

O Dragon Ball Sparking! ZERO ou Budokai Tenkaichi 4 está pronto para ser lançado em 11 de outubro deste ano. Na verdade, você já pode pré-encomendá-lo nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, Steam e PlayStation.

Confirma-se que o Dragon Ball Sparking! ZERO não terá a possibilidade de dividir telas, mas haverá multijogador.

Personagens de Dragon Ball Sparking! ZERO