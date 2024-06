Por que a mãe de Videl e esposa de Mr. Satan nunca aparece em Dragon Ball Z?

O Mr. Satã e Videl aparecem nos arcos de Cell e Majin Buu de Dragon Ball Z, respectivamente. Ambos são especialistas em artes marciais, mas estão muito longe de alcançar um poder semelhante ao dos Guerreiros Z. E, embora sejam personagens secundários, são extremamente importantes para o enredo das histórias que continuaram tanto em Super quanto em GT.

Mas o que aconteceu com a mãe de Videl e esposa do Mr. Satã? A mulher desta casa nunca aparece, nem mesmo nos episódios em que a casa do campeão é mostrada.

Videl se casa com Gohan e Mr. Satã leva Majin Buu e Bee (o cachorro) para viver em sua casa. Aparecem servos e discípulos que treinam com eles, mas nunca uma figura materna.

Mr. Satán Toei Animation

É por isso que recorremos ao fandom oficial do mangá e anime de Akira Toriyama para buscar informações sobre essa misteriosa mulher que existiu, mas que nunca apareceu nas histórias canônicas de Dragon Ball, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Na verdade, ela nem sequer apareceu em Dragon Ball GT, que embora não seja canônico, é oficial na franquia.

A mãe de Videl em Dragon Ball

De acordo com o fandom da série, a mãe de Videl e esposa do Mr. Satã chama-se Miguel. A história conta que ela era uma cantora famosa que conquistou o coração do campeão das artes marciais e eram uma família feliz.

No entanto, pouco depois de dar à luz a pequena Videl, Miguel foi diagnosticada com uma terrível doença, da qual não especificam detalhes, e veio a falecer quando sua filha ainda era um bebê.

Por muito tempo especulou-se que Mr. Satan tinha um relacionamento com Pizza, que aparece com ele no torneio de Cell de Dragon Ball Z, mas essa bela mulher não passa de sua assistente.