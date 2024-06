Kyrie Irving junta-se à febre pelos Jogos Olímpicos de 2024 com seus novos ANTA KAI 1

Atualmente, o mundo já se prepara com grande expectativa para os Jogos Olímpicos de 2024, um evento esportivo que marcará o retorno dos Jogos à França após um século. Com seu lema “Venham compartilhar”, o evento planeja reunir mais de 10.000 atletas de cerca de 206 países, que competirão em 32 esportes. E, como não poderia faltar, diferentes artistas e designers estão se juntando a essa febre olímpica, com produtos que entrarão para a história por terem sido parte deste evento global.

Entre eles destaca a colaboração entre Kyrie Irving, um dos jogadores de maior destaque da NBA, e ANTA, uma das principais empresas de roupas e calçados esportivos na China.

Assim são os novos ANTA KAI 1 ‘Paris Olympics’

Fundada em 1991 em Jinjiang, Fujian, a ANTA se estabeleceu como um gigante no mercado esportivo, competindo com marcas globais como Adidas e Nike. Por isso, não é de surpreender que tenham se aliado a um atleta do calibre de Kyrie Irving para surpreender com uma nova silhueta.

Estamos falando do lançamento do ANTA KAI 1 “Paris Olympics”, criado para coincidir com os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Este modelo especial, que será lançado no meio de 2024, promete não deixar ninguém indiferente com seu design cheio de significado.

E é que estes tênis possuem uma base de cor azul brilhante, inspirada nos céus limpos do verão parisiense, complementada com detalhes em verde, laranja e roxo que evocam as cores dos anéis olímpicos. Além disso, elementos locais como a Torre Eiffel adornam a palmilha e o calcanhar, prestando uma homenagem elegante à cidade anfitriã dos jogos.

O lançamento será exclusivamente através do Anta.com com um preço de venda de US$125, esperando cativar tanto os seguidores de Kyrie Irving quanto aqueles que celebram o espírito olímpico.